На Харківщині посадовця поліції викрито на корупційних діях із пенсійними нарахуваннями правоохоронцям

За нарахування та подальше отримання поліцейськими соціальної виплати один із посадовців поліції Харківської області вимагав та отримував неправомірну вигоду. Наразі готується вручення підозри йому та співробітнику, затриманому на передачі хабаря.

Працівники Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України запідозрили начальника одного із секторів ГУНП в Харківській області у протиправних діях. Від співробітників поліції, які звільняються зі служби, або отримали травми при виконанні службових повноважень, чоловік вимагав неправомірну вигоду у розмірі 10-20 відсотків від суми нарахованих виплат за допомогу в проходженні МСЕК, оформленні інвалідності та максимальному прискоренні виплат.

Крім того, оперативники встановили інформацію про факт підготовки фіктивних документів про хворобу одному зі співробітників Великобурлуцького відділу поліції Харківщини, що допомогло б йому отримали соціальну виплату. За це 43-річний працівник пообіцяв надати посадовцю поліції 10 тисяч гривень «винагороди».

Працівники УДВБ НПУ, слідчі ТУ ДБР, розташованого в місті Полтава, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури, затримали обох учасників змови під час передачі обіцяної суми. Гроші вилучено у якості речових доказів.

За викритим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Наразі 39-річного підполковника поліції затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За корупційні оборудки йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. 43-річний хабародавець може провести за ґратами від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України