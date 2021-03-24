На Харківщині судитимуть молодиків, які увірвалися до житла, побили і пограбували людей

Новобаварською окружною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом порушення недоторканості житла, спричинення умисних тяжких тілесних ушкоджень групою осіб та відкритого заволодіння чужим майном (ч. 1 ст. 162, ч. 2 ст. 121 та ч. 2 ст. 186 КК України).

Як розповів керівник окружної прокуратури Володимир Купріянов, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2021 року двоє молодиків незаконно увірвалися до квартири іншого чоловіка через те, що він нібито незаконно заволодів майном інших осіб. Зловмисники, які перебували в стані алкогольного сп’яніння, побили потерпілого, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень. Крім того, один з нападників пограбував дружину потерпілого, заволодівши її мобільним телефоном.

Також встановлено, що один з нападників перебуває у розшуку за вчинення грабежу на території Чернігівської області.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури