На Харківщині повідомлено про підозру псевдоправоохоронцю

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, чоловік добровільно співпрацював з представниками окупаційної влади та погодився обійняти посаду «поліцейського взводу патрульної служби» у самопроголошеному «УВД ВГА Харьковской области».

З березня по вересень цього року «правоохоронець» чергував на блокпості біля одного з в’їздів до м. Куп‘янськ.

Так, він перевіряв у осіб, які перетинали блокпост, в’їжджаючи чи виїжджаючи з м. Куп’янська, документи, що посвідчують особу, документи на транспорті засоби. Аби окупанти почували себе у безпеці, колаборант також перевіряв особисті речі водіїв та пасажирів.

Досудове розслідування проводить СВ ВСП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід — Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ та Куп‘янський РВП ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура