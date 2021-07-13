На Київщині судитимуть учасників озброєної банди

Злочинне угруповання, яке складалося з п’яти осіб здійснювало напади на заможних мешканців Бучанського району. Лиходії за допомогою розпечених прасок змушували своїх жертв віддавати їм останні цінності, а також зловмисники викрадали транспортні засоби.

Наприкінці грудня діяльність організованого злочинного угруповання ліквідували оперативники управління карного розшуку та працівники слідчого управління поліції Київщини спільно зі спецпризначеннями за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Встановлено, що угруповання організував 31-річний киянин, який вже був засуджений за вчинення крадіжки та грабежу. До складу злочинної банди входили 4 мешканці міста Ірпінь. Деякі з учасників організованої банди раніше брали участь у рейдерських захопленнях.

Правоохоронці провели за місцем проживання зловмисників санкціоновані обшуки та вилучили низку речових доказів, зокрема речі які належать потерпілим, балаклави, пристрої радіозв’язку, пістолети, рушниці та набої різного калібру. Крім того, правоохоронці вилучили наркотичні речовини. Також поліцейські вилучили мікроавтобус марки «Мercedes», яким пересувались зловмисники.

Наразі працівники слідчого управління поліції Київщини за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Фігуранти обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (Розбій), ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує ув’язнення до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області