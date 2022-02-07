На Київщині викрили нарколабораторію та вилучили «Alfa-PVP», амфетамін та прекурсори майже на ₴10 мільйонів

26-річний мешканець села Лісовичі облаштував лабораторію з виготовлення психотропних речовин, які надалі збував наркозалежним особам. Йому загрожує від дев‘яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили незаконну діяльність фігуранта оперативники поліції Київщини спільно з працівниками Головного слідчого управління та Управління боротьби з наркозлочинністю в Київській області ДБН Національної поліції України із залученням бійців полку поліції особливого призначення Київщини за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

За місцем проживання молодика правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили лабораторне обладнання для виготовлення солей «Alfa-PVP», 73 літри психотропної речовини «Alfa-PVP», 840 грамів психотропної речовини «амфетамін», 350 грамів «канабісу», а також 32 літри прекурсорів. Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 10 мільйонів гривень.

Чоловік повідомив, що купляв прекурсори в інтернет-магазині, а готові речовини надалі продавав наркозалежним особам.

Всі наркотичні засоби направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці встановлюють спільників молодика, причетних до протиправної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ч. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев‘яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Київської області