На Київщині під час пожежі загинули двоє дітей та чоловік

5 жовтня о 02:42 до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про пожежу в селі Проців, Вороньківської територіальної громади.

За вказаною адресою направлено вогнеборців 23-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль, а також підрозділи місцевої пожежної охорони сіл Вороньків та Головурів.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить житловий будинок та зі слів сусідів імовірно всередині знаходяться діти.

На жаль, під час ліквідації було виявлено тіла двох дітей 2018 та 2019 року народження та чоловіка 1988 року народження.

Пожежу ліквідовано о 05:53.

На місці події працювало 9 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

Головне управління ДСНС України у Київській області