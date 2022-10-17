На Київщині ревнивий рецидивіст закинув гранату у чужий двір та втік

Подія сталася у місті Яготин Київської області. 45-річний правопорушник, через ревнощі до колишньої дружини, кинув на подвір’я 60-річного місцевого жителя вибуховий пристрій та зник на автомобілі.

У ході спецоперації по перехвату злочинця, поліцейські встановили, що втікач змінив авто та продовжував переховуватися. В результаті того ж дня втікача затримали в лісі селища Згурівка та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Передає Інформатор за матеріалами поліції Київщини.

Встановлено, що правопорушник раніше судимий за погрозу вбивством, шахрайство та хуліганство.

На щастя, в результаті вибуху ніхто не постраждав, проте є пошкодження будинків потерпілого та сусіда. На місці події працювали спеціалісти вибухотехніки, які вилучили рештки корпусу гранати.

За фактом замаху на вбивство [ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 ККУ] слідчі проводять досудове розслідування. Чоловікові загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.