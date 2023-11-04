На Київщині викрили групу осіб, які організували склад незаконно виготовленого алкоголю

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито осіб, які займались збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом імпортованої продукції з Європи (ч. 3 ст. 204, ч. 5 ст. 361 КК України).

За даними слідства, учасники групи виготовляли контрафактну алкогольну продукцію на території складських приміщень в місті Києві. Продавали готовий товар через розгалужену мережу роздрібної торгівлі.

Під час проведення обшуків вилучено понад 2 тисячі скляних бутлів та 1,5 тисячі тетрапаків зі спиртовмісними рідинами загальним об’ємом близько 20 000 літрів, етикетки, пакувальні коробки, скляні бутлі, які використовувалися для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

Наразі триває проведення експертиз з метою визначення ступеню небезпеки спиртовмісних рідин здоров’ю людини.

Заходи з викриття здійснювалися спільно зі слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України, за оперативного супроводу Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора