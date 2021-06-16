На Луганщині п’ятеро мешканців Сватова, Новопскова та Сєвєродонецька на попали на гачок шахраїв

Так, мешканці смт. Новопсков на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником «ПриватБанку» та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та для того, щоб цьому запобігти, їй необхідно назвати реквізити картки. Після того як жінка надала інформацію з її банківського рахунку були зняті 9525 грн.

До поліції м. Сєвєродонецьк надійшло повідомлення жінки про те, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, який представився працівником «Укрсіббанку» та повідомив, що її банківська картка заблокована і для її розблокування необхідно назвати реквізити карти. Після того як жінка надала інформацію, з її банківської картки були зняті 24700 грн.

У м. Сєвєродонецьк місцева мешканка в соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення щодо продажу одягу та після переписки з продавцем перерахувала 375 грн, як оплату за товар, однак товар не отримала.

До поліції м. Сватове надійшло повідомлення чоловіка про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 1247 грн, які знаходилися на картковому рахунку «Приватбанку».

Мешканка м. Сєвєродонецьк на сайті «obyava.ua» знайшла оголошення щодо оренди квартири у м. Сєвєродонецьк та після телефонної розмови з невідомим, домовилася про оренду квартири та перерахувала передплату в сумі 4200 грн, після чого орендодавець перестав виходити на зв’язок.

Шановні громадяни! ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

— НІКОЛИ і НІКОМУ не надавайте реквізити своєї банківської картки та коди з sms-повідомлень! Це конфіденційна інформація, яка не потрібна працівникам банку для роботи;

— не пересилайте гроші невідомим особам за надання послуг чи допомогу;

— при купівлі товарів через мережу інтернет користуйтесь послугою післяплати, та сплачуйте за товар після його отримання;

— зверніться до мобільного оператора з заявою про те, що у разі блокування вашої sim-карти, розблокувати її вони повинні лише за вашої особистої присутності з документами, які підтверджують вашу особу!!!

Відділ комунікації поліції Луганської області