На Луганщині попереджено незаконне вибуття ₴1,7 млн. бюджетних коштів під час закупівлі м’яса для харчування дошкільнят 

Задоволено позов Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області та визнано судом недійсним договір про публічну закупівлю м’яса яловичини для закладів дошкільної освіти міста на загальну суму понад 1,7 млн грн.

Прокуратура встановила, що у лютому 2020 року під час визначення переможця тендеру та укладення договору на закупівлю харчових продуктів за бюджетні кошти допущені порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

При укладенні правочину посадові особи Лисичанського відділу освіти належним чином не перевірили пропозицію учасника-переможця на відповідність характеристикам предмета закупівлі. Постачальник на підтвердження безпечності товару встановленим вимогам надав підроблені сертифікати та документи ветеринарної медицини, які тендерний комітет залишив поза увагою. Це могло призвести до постачання продуктів неналежної якості та суспільно небезпечних наслідків у вигляді шкоди для життя та здоров’я дітей.

Реагуючи на виявлені порушення, з метою захисту інтересів держави прокуратура звернулась до суду з вимогою про визнання вказаного договору недійсним.

Під час розгляду справи Господарським судом Луганської області договірні відносини між відповідачами припинено добровільно, чим

попереджено незаконне вибуття бюджетних коштів.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури