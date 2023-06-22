На Луганщині викрито двох нових «начальників відділів життєзабезпечення», ще одного ‒ судитимуть

За процесуального керівництва Щастинської та Сватівської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом громадянам України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року ексспівробітниця управління соціального захисту населення Щастинського району та колишній староста Просторівського старостинського округу Сватівського району підтримали окупаційний режим країни-агресора та почали співпрацювати з ворогом.

Жінку призначено «начальником відділу життєзабезпечення с. Штормове, с. Петренкове, с. Маловенделівка, с. Співаківка, с. Денежникове, с. Трудове, с. Ковпаки, с. Переможне адміністрації Новоайдарського району лнр», чоловіка ‒ «начальником відділу життєзабезпечення с. Просторе адміністрації Білокуракинського району лнр».

Крім того, матеріали обвинувачення стосовно мешканки Старобільського району вже направлено до Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області. Вона обійняла посаду «начальника відділу забезпечення життєдіяльності с. Половинкине» в окупаційній адміністрації.

На псевдопосадах вони сприяють легалізації окупаційного режиму у незаконно створених органах так званої «лнр».

За протиправні дії їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської, Сватівської

та Старобільської окружних прокуратур)