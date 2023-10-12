На Львівщині судитимуть мешканку Городка, обвинувачену в шахрайстві з «кульковими ручками»

Зловмисниця видурила гроші в сумі 16 тисяч гривень у мешканки Харківської області. За скоєне їй загрожує покарання – до трьох років обмеження волі.

Як встановили дізнавачі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції № 2, у березні 2023 року зловмисниця, 23-річна мешканка міста Городок, маючи умисел на заволодіння чужими коштами, запропонувала потерпілій – мешканці Харківської області віком 33 роки, роботу зі збирання та подальшої реалізації кулькових ручок.

Як пояснила «роботодавиця», для отримання складових частин ручок потерпіла повинна була переказати їй на банківську картку гроші у сумі 16 тисяч гривень, після чого вона нібито мала переслати «клієнтці» замовлення поштою.

Гроші мешканка Харківщини переказала, проте посилки так і не дочекалась. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, вона звернулась по допомогу у поліцію. Зловмисниця ж, отримавши грошовий переказ, витратила кошти потерпілої на власні потреби.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Львівської області