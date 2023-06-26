На Львівщині взяли під варту чергового зловмисника, підозрюваного в організації незаконного переправлення чоловіків за кордон

Встановлено, що 47-річний мешканець Закарпаття, під час дії воєнного стану, взявся переправити п’ятьох військовозобов’язаних громадян через державний кордон України – у Республіку Польща, поза встановленими офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінив у суму 3 тисячі Євро з кожного «клієнта».

Зловмисника викрили слідчі Яворівського районного відділу поліції спільно з оперативниками Львівського прикордонного загону та співробітниками Управління кримінального аналізу поліції Львівщини, за процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, 15 травня підозрюваний доставив п’ятьох «клієнтів» своїм автомобілем «Мерседес» до лісового масиву на прикордонній ділянці, де вони мали незаконно перетнути державний кордон України з Республікою Польща.

Проте, там їх затримав наряд інспекторів прикордонної служби 7 прикордонного Карпатського загону. Сам «організатор трансферу» нетривалий час переховувався від слідства і невдовзі також був затриманий під час спроби перетину державного кордону України.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває, суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Львівської області