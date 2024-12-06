На Львівщині затримали зловмисника, який на дорозі обстріляв автомобіль Audi

На щастя, внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, лише автомобіль був пошкоджений. За скоєне 37-річному затриманому загрожує покарання – до семи років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 4 грудня близько 14.00 на автодорозі в одному з сіл Яворівського району зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолета, влучивши в автомобіль Audi, за кермом якого перебував мешканець сусіднього села віком 48 років. На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав, лише автомобіль отримав технічні пошкодження.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції, слідчі, інспектори сектору реагування патрульної поліції та поліцейський офіцер громади Яворівського районного відділу поліції.

Проведеними заходами правоохоронці встановили особу зловмисника, 37-річного місцевого мешканця, та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На момент скоєння злочину затриманий перебував у стані алкогольного сп’яніння. Також у нього вилучено предмет, схожий на пістолет ПМ з набоями, який був скерований на експертне дослідження у Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС у Львівській області.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють походження зброї.

Відділ комунікації поліції Львівської області