На Одещині двох посадовців КП викрили у привласненні майже мільйона гривень на закупівлі сміттєвоза

За розтрату чужого майна в особливо великих розмірах правопорушникам загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо: у березні слідчі Білгород-Дністровського районного відділу поліції повідомили керівникові комунального підприємства та менеджеру із закупівель про підозру у привласненні майже мільйона гривень при закупівлі спецтехніки для очищення каналізації.

В ході слідства, яке поліцейські проводять за оперативним супроводом співробітників Управління Служби Безпеки України в Одеській області, була встановлена причетність посадовців до ще однієї оборудки з державними грошима.

Правоохоронці з’ясували, що фігуранти у межах державної ініціативи «Програма поводження з твердими побутовими відходами в місті Білгороді-Дністровському Одеської області на період 2018-2022 років» уклали із товариством з обмеженою відповідальністю договір на закупівлю сміттєвоза вартістю 2 200 000 гривень. При цьому посадовці навмисно придбали застаріле, вживане спеціалізоване обладнання 2008 року випуску, замість сучаснішого автомобіля 2011 року виготовлення, але завищили його вартість та занизили технічні вимоги й характеристики.

Заощаджені кошти в розмірі майже мільйона гривень спільники привласнили.

«За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили правопорушникам про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Цей злочин передбачений частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Наразі, відповідно до рішення суду за попереднім провадженням, матеріали якого вже скеровані з обвинувальними актами до суду, жінка перебуває під домашнім арештом, а чоловік вийшов з-під варти, сплативши заставу розміром 402 600 гривень. Обох посадовців відсторонено від займаних посад. Слідство триває», – зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

ГУ Національної поліції в Одеській області