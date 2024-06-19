На Одещині за підозрою у зґвалтуванні 9-річної дівчинки затримали 25-річного молодика

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру та взяли його під варту. За скоєне йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Попередньо поліцейські встановили, що вночі, коли нікого з дорослих не було вдома, зловмисник проник через незачинені двері до приватного будинку, де на той момент перебували дві сестрички 6-ти та 9-ти років, і силоміць затягнув старшу дівчинку на сусідський город та зґвалтував.

Від доньки про подію дізналась мати, яка повідомила до поліції.

У ході проведення першочергових слідчо-розшукових заходів оперативники територіального підрозділу поліції встановили, що до злочину причетний 25-річний молодик, який нещодавно переїхав у той населений пункт зі своєю співмешканкою.

Його розшукали і затримали.

Під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури поліцейські повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 10-ти до 15-ти років.

За клопотанням слідчих підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз.

Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Одещини