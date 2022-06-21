На Полтавщині колишню секретарку сільської ради судитимуть за підроблення заповіту

Лубенською окружною прокуратурою передано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього секретаря однієї із сільських рад. Жінці інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, складання і видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, жінка у 2013 році, обіймаючи вказану посаду, з метою сприяння жителю села в отриманні спадщини підробила заповіт його померлої матері. Зокрема, будучи особою, уповноваженою на вчинення нотаріальних дій, достовірно знаючи про існування заповіту, посвідченого нею ж у 1999 році, згідно якого покійна усе своє майно заповідала онуку, обвинувачена особисто склала дублікат заповіту від імені небіжчиці, оформивши спадщину на жителя села та його сестру, які доводяться законному спадкоємцю батьком та тіткою.

У подальшому на підставі підробленого документа зазначені особи отримали спадщину – земельну ділянку площею понад 8 га, вартість якої у 2013 році становила майже 200 тис. грн, у такий спосіб завдавши спадкоємцю збитки на вказану суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося відділенням поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури