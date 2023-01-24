На Полтавщині попереджено замовне вбивство підприємця – підозрюється місцевий чиновник

За дорученням керівника Полтавської обласної прокуратури представнику органу місцевого самоврядування Полтавщини повідомлено про підозру у закінченому замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, наприкінці жовтня 2022 року чоловік на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство місцевого підприємця. Його життя він оцінив у 5 тис дол США. Половину з цієї суми він пообіцяв надати виконавцю у виді передоплати, іншу – після вбивства.

Проте злочинні наміри підозрюваного своєчасно викрили правоохоронці. У січні 2023 року вони інсценували вбивство підприємця, а замовник отримав як доказ фотографії та деякі речі потерпілого.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється територіальним управлінням ДБР у місті Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора