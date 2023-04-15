На Сумщині поліцейські встановлюють особи шахраїв, які ошукали довірливих мешканців області

Спроба убезпечити свій банківський рахунок та отримати грошову допомогу обернулася для чотирьох жителів області втратою всіх заощаджень. За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження та ведуть пошуки аферистів.

У першому випадку по допомогу до поліції звернулася мешканка Роменського району. Жінка розповіла, що їй зателефонував невідомий та представився співробітником банку, у якому вона обслуговується. Чоловік запропонував убезпечити банківський рахунок, при цьому запитавши конфіденційну інформацію по картці. Жінка повідомила секретні данні, після чого з її рахунку зникло 55 000 гривень.

А от 66-річна жителька м. Шостка у мережі Інтернет побачила об’яву про можливість отримання грошової допомоги від міжнародної організації та перейшла за невідомим посиланням. Після чого жінка ввела дані свого паспорту, коду та мобільний номер телефону. А вже за деякий час виявила зникнення 35 400 на своєму банківському рахунку.

У подібну шахрайську пастку потрапив і 50-річний мешканець с. Івот. Перейшовши за невідомим посиланням, чоловік ввів номер своєї банківської картки та коди з смс-повідомлень, що надходили на мобільний. А перевіривши баланс банківської картки, чоловік виявив зникнення 22 666 гривень.

Ще одна мешканка м. Шостка, перейшовши за невідомим посиланням, також намагалася отримати допомогу від міжнародної організації. Натомість втратила 25 000 гривень.

За даними фактами у поліції відкрили кримінальні провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та ведуть пошуки аферистів.

Працівники поліції вкотре звертаються до громадян з проханням не довіряти невідомим телефонним співрозмовникам, ким би вони не називалися. Крім цього, будьте обачними під час користування мережею Інтернет. Не переходьте за підозрілими посиланнями, а тим паче ні в якому разі не вводьте там свої персональні дані та дані банківських карток.

Відділ комунікації поліції Сумської області