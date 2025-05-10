На Тячівщині затримали зловмисника, розшукуваного Інтерполом за шахрайства

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Закарпатській області отримали інформацію про те, що на території регіону переховується від правоохоронних органів Чеської Республіки іноземець.

За даними Інтерполу 33-річний громадянин Румунії підозрюється у вчиненні шахрайства і наразі перебуває у міжнародному розшуку.

Для його затримання оперативники карного розшуку встановили, що зловмисник переховується на території Тячівського району і, у співпраці зі співробітниками районного відділу поліції та сектору міжнародного поліцейського співробітництва, затримали розшукуваного.

Зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо подальшої його екстрадиції до країни-ініціатора розшуку.

Поліція Закарпатської області