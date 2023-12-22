На тимчасово окупованій території Херсонщини рашисти застрелили восьмикласника

На тимчасово окупованій території Херсонщини в одній із громад загарбники на очах рідних вбили дитину.

Як передає Укрінформ, про це на пресконференції повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Страшна там ситуація…Вбили учня 8 класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини», – зазначив Прокудін.

За його словами, це сталося 20 грудня, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував, дитину схопили, привели додому і застрелили.

Очільник області зазначив, що українська влада звертатиметься до всіх відповідних органів, щоб цей факт злочину зафіксувати.

Він додав, що на ТОТ Херсонщини продовжується примусова паспортизація, вчителів змушують працювати за російськими програмами, на дітей спрямована російська пропаганда.