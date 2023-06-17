На Вінниччині припинили діяльність двох підпільних цехів з виготовлення «елітного» алкоголю

Фігуранти «спеціалізувалися» на виготовленні міцних алкогольних напоїв під виглядом відомих світових брендів. Збували продукцію як в регіоні, так і в інших областях. 15 червня за результатами обшуків вилучили майже 3 тони фальсифікату.

Налагодили підпільне виробництво алкогольної продукції та організували роботу цехів двоє мешканців Могилів-Подільська. Виготовлення здійснювали на території приватної будівлі та автомийки, що знаходилися в місті. Одне із приміщень було ретельно замасковане, до нього був потаємний вхід.

Ділки обладнали приміщення необхідним знаряддям та «кущовим» методом виготовляли «елітний» алкоголь: «віскі», «ром», «коньяк», «горілку», «бренді», «лікер», «вина».

Виготовлену фальсифіковану продукцію реалізовували по всій Україні. Збували сурогат гуртовими та роздрібними партіями під логотипами алкогольної продукції відомих світових брендів.

Поліцейські Могилів-Подільського районного відділу поліції за процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями виготовлення та зберігання фальсифікованої продукції. Вилучили чотири 200-літрові бочки зі спиртовим розчином та 2056 літрів готового до збуту «алкоголю», барвники, ароматизатори, «чорнові» записи, а також тару, поліграфічну продукцію, обладнання для виготовлення та пакування.

Вилучена продукція направлена на експертизу. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Слідством розпочаті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Проводяться заходи з метою встановлення повного кола осіб та притягнення їх до відповідальності, а також канали постачання спирту для виготовлення фальсифікату.

Відділ комунікації поліції Вінницької області