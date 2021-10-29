На Волині 63-річний покидьок впродовж двох місяців ґвалтував 7-річну дівчинку

Підозрюваному загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

У селі Благодатне Нововолинського району Волинської області затримали 63-річного чоловіка, який кілька разів зґвалтував 7-річну дівчинку. Про це інформує пресслужба обласної прокуратури.

За даними слідства, 63-річний чоловік упродовж липня-серпня 2021 року кілька разів зґвалтував 7-річну дитину.

Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід – арешт без можливості застави. Чоловіку інкримінують ч.4 ст. 152 КК України.

“Санкцією ч.4 ст. 152 КК України за зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, передбачено покарання – позбавлення волі від 10 до 15 років”, – повідомили в обласній прокуратурі. // Діло