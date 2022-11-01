В організації незаконного перетину кордону через систему «Шлях» підозрюють очільницю БФ та посередника

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом громадянам України в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, очільниця благодійного фонду, який функціонує у місті Луцьк, разом із спільником пропонували чоловікам призовного віку виїхати за кордон під виглядом водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної допомоги або вантажів для потреб ЗСУ, шляхом включення їх до системи «Шлях».

Це надавало їм право безперешкодно виїхати за межі України, а окремим ухилитись від мобілізації.

Вартість такої «послуги» для осіб, які планували тимчасово виїхати за кордон, становила 3 тис. доларів США, а для тих, хто бажав виїхати без повернення в Україну – 4 тис. доларів США.

Установлено, що у період з 24 лютого по вересень цього року близько 300 чоловіків призовного віку виїхали за кордон у якості водіїв-волонтерів цього фонду. Законність переміщення цих осіб наразі перевіряється слідством.

Керівника благодійної фонду та посередника викрили під час чергової передачі коштів у сумі 2 тис. доларів США.

У ході обшуків в офісі фонду та в місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили бланки заяв від «водіїв» з копіями документів, списки таких осіб із зазначенням суми сплачених коштів, документи щодо гуманітарних вантажів, мобільні телефони, а також значні суми коштів у різній валюті.

Наразі згаданим особам повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Печерського УП ГУ НП в м. Києві та оперативниками Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Київська міська прокуратура