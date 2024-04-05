На Волині до 5 років ув’язнення засуджено двох посадовців Держекоінспекції, затриманих на хабарі
За матеріалами ДБР Луцький міськрайонний суд виніс вирок двом начальникам відділів Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Їм призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна. Також обох посадовців позбавили права впродовж 3 років обіймати посади у державних органах.
Встановлено, що посадовці вимагали від керівника місцевого підприємства хабар у сумі 1 тис. доларів США за зменшення штрафу за перевищення викидів шкідливих речовин у повітря.
ДБР затримало посадовців після отримання неправомірної вигоди.
Під час судового засідання обоє обвинувачених своєї провини не визнали. Однак суд взяв до уваги неспростовні докази, зібрані слідчими ДБР, і визнав їх винними в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Процесуальне керівництво здійснювала Волинська обласна прокуратура.
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