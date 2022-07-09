На Закарпатті ексдиректора страхової компанії за розтрату майже ₴500 тис. засуджено до 5 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Закарпатської обласної прокуратури колишнього директора товариства засуджено за розтрату майна у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років ув’язнення із позбавленням права обіймати керівні посади в певних органах, а також займатися будь-якою приватною діяльністю у банківській, кредитно-фінансовій і страховій сферах протягом 2 років.

У суді прокурор довів, що чоловік, очолюючи страхову компанію, здійснив розтрату майна товариства на загальну суму 458 900 грн. Так, він уклав із двома підприємцями договори нібито на надання консультаційних юридичних послуг. При цьому проігнорував вимогу про те, що цей процес вимагає погодження з наглядовою радою, коли йдеться про суму, яка перевищує 50 тис. грн.

Під час судового розгляду не здобуто жодних підтверджень того, що згадані правничі послуги таки надавалися. Натомість неправомірні дії службовця завдали товариству майже пів мільйона гривень збитків, адже цю суму було сплачено за фіктивними актами виконаних робіт. Згідно з вироком Личаківського районного суду м. Львова, обвинувачений повинен відшкодувати їх за цивільним позовом.

Наразі вступ вироку в законну силу очікується.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури