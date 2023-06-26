На Закарпатті ліквідовано підпільний цех з незаконного масового пошиття одягу відомих українських та закордонних марок

На Тячівщині слідчі Головного управління Національної поліції в Закарпатській області у співпраці з оперативниками карного розшуку області, оперативниками Тячівського районного відділу поліції та прокуратурою викрили підпільний цех з виробництва одягу відомих українських та закордонних брендів.

У ході слідства, поліцейські з’ясували, що організував незаконний бізнес 32-річний місцевий житель. Не маючи відповідних патентів та ліцензійних договорів, у складських приміщеннях села Грушево, зловмисник облаштував цех з виготовлення елементів брендового одягу. Фігурант закупив близько півсотні швейних станків і для того, аби його бізнес приносив ще більший прибуток, неофіційно найняв обслуговуючий персонал, у кількості майже два десятки осіб.

Робочі відшивали брендовий одяг у промислових масштабах. На пошиту у таких умовах продукцію, за вказівкою 32-річного зловмисника шили емблеми та етикетки відомих брендів, що у подальшому дозволяло фігурантові реалізувати підробки через мережу інтернет, а також у роздріб за готівку у торгових точках, як дороговартісний оригінал.

Для збору доказів у справі, слідчі поліції провели санкціоновані судом обшуки, у ході яких вилучили близько 50 швейних станків, близько 2100 обʼєктів, серед яких коробки з етикетками, мішки з нитками, уже відшитий одяг з емблемами відомих брендів, і заготовки для майбутнього товару.

Наразі у справі триває досудове розслідування. Вирішується питання про повідомлення фігурантові про підозру за частиною 2 статті 177 Кримінального кодексу України, тобто Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію.

Усі речові докази поліцейські вилучили та скерували на дослідження експертам.

Поліція Закарпатської області