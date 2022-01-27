На Закарпатті підприємцю повідомили про підозру у забрудненні земель із збитком у майже ₴60 млн.

Слідчі Берегівського районного відділу поліції, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури та за оперативного супроводу СБУ, повідомили про підозру за забруднення або псування земель директору місцевої фірми, яка займається утилізацією сміття. Йому загрожує штраф або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю

Слідчі поліції Закарпаття, за оперативного супроводу співробітників СБУ та за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури, здійснюють досудове розслідування у справі щодо забруднення земель у Берегові, відходами шкідливими для життя, здоров’я людей та довкілля.

У ході слідства правоохоронці встановили, що 47-річний керівник місцевого товариства, яке займається утилізацією побутових відходів, порушив процедуру утримання та захоронення сміття на території сміттєзвалища та вийшов за межі відведеної ділянки.

У відповідності до рішення міської ради для захоронення побутових відходів фірмі було виділено землю загальною площею 4,13 гектарів. Однак згодом визначені межі були грубо порушені.

Усвідомлюючи суттєві розбіжності у площі, на яку простяглося сміттєзвалище, фігурант не припинив вивіз та захоронення відходів, що зрештою призвело до забруднення ще понад 5,3 гектарів землі не тільки комунальної, а й приватної власності.

Таким чином, чоловік заподіяв збитки на суму понад 58 мільйонів гривень.

Зібравши достатньо доказів слідчі поліції Берегівського районного відділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України, тобто Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля.

За скоєне підозрюваному загрожує штраф до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області