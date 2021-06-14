На Закарпатті посадовицю викрила у привласненні грошей, призначених для соціальних виплат

Зловмисниця вносила у реєстр недостовірні відомості про необхідність надання соціальних виплат громадянам. Таким чином вона привласнила понад 100 тисяч гривень із державного бюджету.

Протиправну діяльність викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Закарпатській області спільно зі слідчими відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції.

48-річна працівниця управління соціального захисту населення вносила неправдиві відомості до внутрішнього реєстру, а відтак безпідставно нараховувала пільгові виплати громадянам.

Надалі за паспортними даними громадянки, що перебуває на обліку в управлінні соцзахисту, фігурантка випустила банківську картку, на яку незаконно нараховувалися виплати. Таким чином жінка привласнила понад 100 тисяч гривень із державного бюджету.

За місцем роботи та у помешканні фігурантки правоохоронці провели обшуки та вилучили робочу документацію.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке може загрожувати жінці, становить до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Мукачівська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України