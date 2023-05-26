На Закарпаття розкрили вбивство жінки, тіло якої знайшли закопаним на її власному подвір’ї: підозрюваного затримано

Днями до Відділення поліції № 1 в місті Іршава звернулася жінка, яка просила розшукати її 63-річну матір. Заявниця розповіла, що, поки вона перебувала за кордоном, зв’язок з мамою обірвався. Остання перестала відповідати на дзвінки. Вдома, де вона проживала з братом заявниці, тобто своїм сином, її теж тривалий час не було. Це у своїх показах підтвердили й односельці зниклої.

Співробітники кримінальної поліції одразу розпочали пошукові заходи – і того ж дня вже отримали перші результати: зібрані під час проведення першочергових слідчих дій докази вказували, що причетним до зникнення жінки може бути її власний син.

Оперативники почали відпрацьовувати дану версію як одну з можливих, і в результаті – розкрили особливо тяжкий злочин.

Встановлено, що в середині лютого 37-річний чоловік вчергове розпивав алкогольні напої за місцем проживання. В стані сп’яніння він вчинив конфлікт з мамою, який закінчився вбивством: підозрюваний наніс потерпілій численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Тіло вбитої ще добу пролежало в будинку, а вже наступного дня зловмисник викопав яму у підсобному приміщенні поряд з будинком та закопав у ній тіло матері.

На місці злочину працювала криміналістична лабораторія Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими відомства. Останні детально задокументували всі докази та вилучили з ями тіло потерпілої. Наразі судово-медичний експерт вже надав правоохоронцям свої висновки, які підтвердили всі встановлені оперативниками факти щодо умисного нанесення жінці тілесних ушкоджень, що призвели до її смерті.

37-річного підозрюваного поліцейські затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі кваліфікували його дії за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За умисне вбивство матері затриманому загрожує до 15 років ув’язнення.

Поліція Закарпатської області