На Запоріжжі чоловік підірвав гранату «Ф-1» у дворі свого домогосподарства

Потерпілий у важкому стані знаходиться в реанімаційному відділенні лікарні. Більше ніхто не постраждав.

26 вересня близько 13:40 до Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до реанімаційного відділення доставили чоловіка, 1951 року народження, інваліда 2-ї групи (цукровий діабет, відсутня нижня кінцівка), з чисельними осколковими пораненнями верхніх та нижньої кінцівок, контузія, травматичне поранення лівого ока, відсутність ока.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперована група районного управління поліції, спеціалісти вибухотехніки.

Попередньо встановлено, що близько 12 години дня потерпілий на території свого подвір’я підірвав гранату «Ф-1». Більше ніхто не постраждав.

З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили уламки корпусу гранати «Ф-1», важіль та кільце із запобіжною чекою, підривач УЗГРМ.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Причини та обставини інциденту встановлюються в рамках досудового розслідування.

Нагадаємо: У Пологах поліція викрила чоловіка, який погрожував підірвати адміністративні будівлі поліції та прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області