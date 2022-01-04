На Житомирщині чоловік забив до смерті співмешканку, повідомив про це поліцію і втік

Чоловіка розшукали і йому загрожує термін від 7 років.

Поліція розслідує деталі вбивства 38-річної мешканки села Паволоч у передноворічний вечір. Про злочин повідомив співмешканець вбитої, але його поліція після прибуття на місце не застала.

“31 грудня увечері до поліції надійшло телефонне повідомлення від 46-річного чоловіка. Він розповів, що щойно померла його співмешканка. Під час роботи безпосередньо у с. Паволочі працівники слідчо-оперативної групи Попільнянського відділення поліції виявили жінку на ліжку в одній із кімнат будинку, де вона проживала. Усі обставини були відповідно зафіксовані, а також призначена судово-медична експертиза”, — зазначають в поліції.

У нанесенні жінці смертельних ран запідозрили співмешканця, але його після телефонного дзвінка до поліції вже в будинку не було.

“За висновком експертів, причиною смерті 38-річної жінки стали гостра крововтрата та отримані у результаті побиття травми. Під час проведення першочергових заходів поліцейські зібрали свідчення причетності співмешканця до нанесення тілесних ушкоджень загиблій”, — додають у поліції. // Діло