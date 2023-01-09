На Житомирщині батько під час застілля убив сина

Повідомлення про це надійшло до поліції 7 січня від жителів с. Березців. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Радомишль) Житомирського райуправління.

Попередньо, у приватному будинку 71-річний господар вживав спиртне разом з сином. Згодом між чоловіками виник конфлікт, у ході якого батько завдав 44-річному нащадкові смертельних травм.

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Поліцейські затримали причетного до події чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Законодавством умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області