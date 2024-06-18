НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення заступника генпрокурора Вербицького

Кримінальне провадження зареєстрували за тиждень після виходу журналістського матеріалу.

Зазначається, що правоохоронці розпочали розслідування 13 травня. Таким чином, кримінальне провадження зареєстрували через тиждень після виходу журналістського розслідування про Вербицького.

У травні журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») опублікували матеріал, у якому йдеться про те, що заступник генерального прокурора України проживає у двоповерховому будинку в елітному столичному котеджному містечку «Коник». Його придбав племінник Вербицького за понад два мільйони гривень, що у шість разів дешевше за середню ринкову вартість. Придбали дім у бізнесмена Віктора Павільча з Одеської області, де Вербицький у минулому працював заступником прокурора. Він був на підписанні договору купівлі-продажу. Журналістам він пояснив цей факт проханням сина Павільча «перевірити правильність оформлення документів», а «прокурорські повноваження» його ніхто не просив застосовувати.

18 травня народний депутат України від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що генерального прокурора Андрія Костіна викликали на доповідь до парламенту через матеріал «Схем» про його заступника. Депутат додав, що від гепрокурора «чекають пояснень». // Дзеркало тижня