Судитимуть освітянку з Херсонщини за допомогу російським окупантам у впровадженні стандартів освіти фашистського режиму Путіна

Херсонська обласна прокуратура у порядку спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальний акт стосовно громадянки України за фактом колабораційної діяльності та пособництво державі-агресору (за ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Херсонської обласної прокуратури

Слідством встановлено, що під час окупації Херсонщини армією рф, обвинувачена перейшла на бік ворога й зайняла посаду так званого «заступника начальника Департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області». Пізніше вона ще й очолила школу в якій у 2020 році працювала заступником директора, проте була звільнена через систематичне невиконання посадових обов’язків.

На посадах обвинувачена активно виконувала завдання окупаційної влади спрямовані на впровадження стандартів освіти рф у навчальних закладах тимчасово окупованого регіону, а також залучення місцевих мешканців до співпраці.

Досудове розслідування здійснювалось УСБ України в Херсонській області.