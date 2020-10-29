Недорахування до бюджету понад ₴400 000 – повідомлено про підозру головному державному ревізору-інспектору ГУ ДФС Вінниччини

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру головному державному ревізору–інспектору ГУ ДФС у Вінницькій області через службову недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у лютому 2019 року під час позапланової виїзної документальної перевірки суб’єкта господарювання з питань дотримання ним вимог податкового, валютного та іншого законодавства, інспектор ДФС несумлінно поставився до своїх службових обов’язків та не виклав у Акті перевірки численні порушення. Таким чином до державного бюджету було недораховано кошти у розмірі понад 440 000 грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Вінницька обласна прокуратура. Оперативний супровід – відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Вінницькій області.

Державне бюро розслідувань