Обійняв керівну посаду в окупаційній адміністрації Чорнобаївки – мешканець Херсонщини підозрюється у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру мешканцю села Чорнобаївка у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час тимчасової окупації населеного пункту на Херсонщині підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом. У травні 2022 він обійняв посаду так званого «заместителя начальника ВГА Чернобаевской сельской территориальной громады Херсонской области».



На псевдопосаді чоловік виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Займався підбором кадрів у незаконно створений орган влади та захоплене комунальне підприємство «Чорнобаївський господар». Також він розпоряджався майном захопленого підприємства та забезпечував виплати його працівникам у російських рублях.

Досудове розслідування здійснюється УСБ України в Херсонській області.

Олешківська окружна прокуратура