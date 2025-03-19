Одеський мачо за 500 доларів США організував підпал крамниці своєї співмешканки та втік до Німеччини

Житель сусіднього регіону найняв двох чоловіків, щоб ті за грошову винагороду, підпалили у Первомайську магазин його колишньої співмешканки. Поліцейські оперативно затримали виконавців, а замовник, щоб уникнути покарання, втік за кордон. Нині чоловіка екстрадували до України. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Наприкінці лютого 2023 року до Первомайського районного відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу крамниці. Вогнем був пошкоджений захисний ролет торгової ятки. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи зібрали докази, що вказували на підпал. Тоді оперативники місцевого райвідділку затримали двох зловмисників. Ними виявилися жителі Одещини віком 31 та 40 років. Слідчі за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб» оголосили виконавцям про підозру.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що підозрювані, виконуючи замовлення 45-річного жителя Одеси, приїхали до Первомайська, щоб підпалити крамницю потерпілої. За виконану роботу наймач повинен був їм надати 500 доларів США винагороди. Після цього фігурант, незаконно перетнувши державний кордон, втік до Німеччини.

Поліцейські оголосили зловмисника в міжнародний розшук. Каналами Інтерполу правоохоронці встановили, що розшукуваний мешкає та працює у Мюнхені. Завдяки спільним зусиллям співробітників Генеральної прокуратури України, Федерального відомства юстиції Федеративної Республіки Німеччина та колег з Державної поліції Баварії зловмисника затримали.

Німецькі колеги під час процедури екстрадиції 17 березня передали його поліцейським Первомайського райвідділу. Нині за процесуального керівництва Первомайської окружної прокуратури слідчі оголосили фігуранту про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України «Закінчений замах на умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб». Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області