Оголошено про підозру ще одному експоліціянту, який вишукував українських патріотів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському відділу реагування патрульної поліції Ізюмського РУП ГУНП в області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації м. Ізюм підозрюваний, будучи діючим співробітником Нацполіції, перейшов на бік ворога. Спочатку він здійснював чергування разом із військовослужбовцями рф на встановлених блокпостах з метою виявлення проукраїнськи налаштованих громадян.

Згодом він добровільно обійняв посаду «старшего участкового уполномоченнного полиции отделения участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних» у так званому «Отделении полиции № 2 (дислокация г. Изюм) Управления внутренних дел ВГА Харьковской области».

На псевдопосаді чоловік забезпечував громадський порядок та незаконно затримував цивільних.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та ДКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура