Оперативники затримали киянина, який підпалив автомобіль на Троєщині

Від загорання авто «Субару» вогонь пошкодив ще дві машини, припарковані поруч. Поліцейські того ж вечора розшукали винуватця події та відкрили кримінальне провадження.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля на вулиці Милославській. За вказаною адресою виїхали рятувальники і слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Як розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко, правоохоронці провели огляд місця злочину, вивчили записи з камер відеоспостереження та встановили, що загорання відбулося у результаті підпалу:

«Ми з’ясували, що співмешканка затриманого неодноразово розповідала йому про колишнього чоловіка, який ображав її та після розлучення відсудив у неї дітей і спільне майно. Хлопець вирішив помститись за жінку та спалити автомобіль її колишнього чоловіка. Для цього він напередодні зателефонував товаришу та попросив підвезти за адресою, де припарковане авто. При цьому про наміри підпалити транспортний засіб чоловік не сказав ані жінці, ані знайомому. Прибувши до «Субару», чоловік кинув під автівку пляшку з легкозаймистою речовиною та втік».

Завдяки професійним діям працівників карного розшуку поліції Києва зловмисника встановили того ж вечора. Ним виявився киянин, 1995 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Також було виявлено авто, яким знайомий підвіз його до місця підпалу.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Києва