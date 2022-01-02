Французський студент приїхав до Києва писати дисертацію про «церковний розкол» в Україні, а його згвалтував архимандрит московської церкви

Французський студент з соціології Ніколя Імберг приїхав до Києва з метою написання дисертації про «церковний розкол» в Україні. Але чомусь вирішиs, що кращого місця для написання роботи аніж територія одного з приходів УПЦ МП у столиці не знайти.

За версією француза, 28 грудня архимандрит Ахил (Шахтарин) напоїв студента алкоголем, а потім, за давньою традицією московського патріархату — згвалтував іноземного гостя поки той був у відключці.

1 січня Ніколя, овернувся до рідної Франції де написав заяву у поліцію, пише Роман Ковальов. Крім цього, ще до того як покинути Київ, невгамовний студент, в пошуках православної правди, звернувся до заступника голови ОВЦС МП протоієрея Миколи Балашова, але відповіді не отримав. Враховуючи тему дисертації, наукова робота француза заграла новими фарбами.

У ТСН перевірили цю інформацію, та зв’язались з французом. Як пише видання, чоловік приїхав до Києва досліджувати відносини в православній церкві. Спілкувався із священниками і паралельно читав лекції в Київському політехнічному.

Того дня іноземець був у компанії зі священником.

«Він дав мені алкоголь. І коли я ліг спати, то відчув, що захворів. У мене була температура. Насправді, у мене явно був COVID», — згадує чоловік.

Каже, що попросив допомоги у священника.

«Я йому сказав: «Отче, ви спите? Мені дуже погано». Попросив,, щоб він допоміг мені. Тоді він сказав мені: «Йди сюди!». Запропонував до нього підвестися. Я подумав, що він хотів мені допомогти. А він зробив, що він зробив, доки я був сонний, з температурою», — каже Ніколя.

ТСН звернулася за коментарем до УПЦ Московського патріархату. Там про інцидент поки що не чули, радять звертатись до поліції. Що, власне, потерпілий і зробив.

«Якщо у людини є якісь проблеми, то треба звертатись до слідчих органів. Відповідно до того, як цивілізовано все це вирішується», — сказав речник УПЦ МП, архієписком Климент.

Журналісти ТСН зв’язалися з Ніколя Імбером. Він розповів усе, що з ним сталося і підтвердив, що написав заяву до поліції Київської області.