Понад п’ять ударів монтировкою по голові – рецидивіста з Луганщини вкотре засуджено до тюремного строку

Прокурори Лисичанської окружної прокуратури Луганської області підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні щодо умисного спричинення тяжких тілесних ушкоджень.

За даними слідства, у жовтні 2021 року, перебуваючи за місцем проживання засудженого, де потерпілий винаймав кімнату, під час вживання алкогольних напоїв між двома чоловіками виникла сварка.

У ході сутички 39-річний мешканець м. Лисичанськ став наносити металевою монтировкою множинні удари по голові потерпілого, чим спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження.

Під час судового розгляду чоловік у вчиненому щиро розкаявся та повністю визнав свою вину.

Лисичанський міський суд Луганської області, дослідивши матеріали кримінального провадження, підтримав позицію прокурора та засудив особу до 5 років 1 місяця позбавлення волі.

Зазначимо, що це вже шоста судимість чоловіка.

Наразі вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури