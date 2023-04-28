Організували псевдореабілітаційні центри та насильно утримували людей: спільникам ОЗГ повідомлено про підозру

Фігуранти вчиняли злочинні дії від імені громадських організацій, а насправді під виглядом лікування нарко- та алкозалежності незаконно утримували осіб. Серед методів «лікування» – фізична сила, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Від дій зловмисників постраждало 25 громадян.

Нагадаємо, що у січні цього року співробітники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Дарницького управління поліції, управління кримінального аналізу під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та за силової підтримки полку поліції особливого призначення №1 викрили та затримали злочинне угруповання, яке організувало мережу псевдореабілітаційних центрів. Фігуранти діяли на території Києва та Київської області.

Зловмисники пропонували послуги з лікування осіб від алкоголізму і наркоманії та прикривалися діяльністю громадських організацій. Така «реабілітація» коштувала від десяти до п’ятнадцяти тисяч гривень, а розміщувалися центри в орендованих приватних будинках. Втім, дозвільних документів на здійснення медичної практики фігуранти не мали. Вони підшукували клієнтів через оголошення в Інтернеті, але насправді не надавали їм ніякого лікування та насильно утримували потерпілих проти їх волі.

Поліцейські встановили, що фігуранти застосовували до потерпілих фізичну силу, психологічний вплив, а також сильнодіючі медичні препарати, які пригнічують свідомість. Таким чином від дій зловмисників постраждало 25 осіб.

Наразі учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу України – незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою або такі, що спричинили тяжкі наслідки. Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва