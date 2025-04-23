Передавав ворогу розвіддані про розташування військових об’єктів – на Черкащині викрито інформатора рашистів

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру 42-річному уродженцю м. Бахмут Донецької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрюваний після повномасштабного вторгнення рф переїхав із Донецької області до Золотоніського району Черкаської області. У грудні 2024 року в месенджері Telegram на чоловіка вийшли представники фсб рф та запропонували співпрацю за грошову винагороду. Він погодився надавати допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Підозрюваний систематично виконував завдання ворога. Збирав і передавав точні координати, фотографії та відео військових об’єктів, а також інформацію про місця дислокації засобів протиповітряної оборони та особового складу ЗСУ на території Черкаської області.

Під час виконання чергового завдання інформатора затримали та вилучили у нього телефон із перепискою з представниками спецслужби рф.

Наразі проводиться комплекс слідчих дій для встановлення всіх обставин злочину.

За принципової позиції прокурора до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ в Черкаській області.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 111 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури