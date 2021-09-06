Під Львовом директор ГО організував приватне кладовище на самовільно захопленій землі
Як повідомили учасники кооперативу, на їх землях було організоване кладовище, де проводяться захоронення померлих людей на комерційній основі.
26 серпня у поліцію Львівщини надійшла колективна заява від учасників одного з садово-городніх кооперативів про самовільне захоплення їх земель, розташованих у селі Рясне-Руське Львівського району.
За словами заявників, директор однієї з громадських організацій, без відома та погодження садівників, організував на їх земельних ділянках кладовище та проводить захоронення померлих людей.
За фактом дізнавачі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 (Самовільне зайняття земельної ділянки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців.
Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Відділ комунікації поліції Львівської областіTweet