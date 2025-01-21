Підозру отримав ексдиректор державного заводу, який привласнив майже 2,5 млрд. бюджетних гривень

Служба безпеки та ДБР викрили на Полтавщині масштабну схему ухилення від сплати податків до бюджету України. За матеріалами справи, протягом 2020-2023 років фігуранти привласнили майже 2,5 млрд грн.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний колишній директор одного з державних спиртових заводів.

Щоб не сплачувати акцизний податок, ексочільник підприємства продавав етиловий спирт під виглядом спиртового розчинника, за який не потрібно платити збори.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підробки службової документації та ухилення від сплати податків на майже 2,5 млрд грн.

Під час обшуків виявлено фінансово-господарську документацію та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексдиректору підприємства-виробника повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ДБР за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України