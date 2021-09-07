40-річного чоловіка затримали за нанесення ножових поранень двом мешканцям Синельниківського району

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Після вчинення злочину нападник почав переховуватися від правоохоронців, однак  був затриманий упродовж доби в лісосмузі неподалік селища Олефірівка.

5 вересня о 21:36 до відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із будинків по вулиці Шевченка, що у селищі Олефірівка, двоє чоловіків отримали ножові поранення.

нож

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між господарем будинку та його гостями виник конфлікт, під час якого один із них завдав поранення у груди та живіт двом інших. Після вчинення злочину чоловік втік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Проведеними заходами правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України  та слідчим за погодженням із прокуратурою повідомили йому про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

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