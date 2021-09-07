40-річного чоловіка затримали за нанесення ножових поранень двом мешканцям Синельниківського району

Після вчинення злочину нападник почав переховуватися від правоохоронців, однак був затриманий упродовж доби в лісосмузі неподалік селища Олефірівка.

5 вересня о 21:36 до відділення поліції № 3 Синельниківського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у одному із будинків по вулиці Шевченка, що у селищі Олефірівка, двоє чоловіків отримали ножові поранення.

Прибувши на місце події правоохоронці встановили, що між господарем будинку та його гостями виник конфлікт, під час якого один із них завдав поранення у груди та живіт двом інших. Після вчинення злочину чоловік втік. Потерпілих госпіталізували до лікарні.

Проведеними заходами правоохоронці затримали нападника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та слідчим за погодженням із прокуратурою повідомили йому про підозру у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області