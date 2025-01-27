Підозрюваному в відмиванні коштів дружини-нардепки Юрію Кормишкіну обрали запобіжний захід

Суд визначив йому заставу розміром 15 млн грн та поклав на нього низку обов’язків.

Колишньому депутату Миколаївської обласної ради, агробізнесмену Юрію Кормишкіну обрали запобіжний захід по справі про відмивання коштів його дружини, народної депутатки Ірини Кормишкіної. Йому призначили заставу та поклали певні обов’язки.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine та повідомляє Суспільне.

“Сьогодні у Вищому антикорсуді обрали запобіжку для Юрія Кормишкіна, чоловіка нардепки Ірини Кормишкіної”, – йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.

Суд визначив Юрію Кормишкіну заставу 15 млн грн та поклав на нього низку обов’язків. Він зобов’язаний не відлучатися з Одеської та Миколаївської областей, не спілкуватись з низкою осіб та повідомляти про зміну місць проживання та роботи.

Його підозрюють у відмиванні майна, набутого дружиною, та в недостовірному декларуванні.

Днями правоохоронці повідомили чоловікові народної депутатки Ірини Кормишкіної про підозру у легалізації незаконного майна, а також у недекларуванні такого майна.

У 2021-2022 роках нардепка набула понад 20 млн грн, які суттєво перевищували її законні доходи. У подальшому вона передала їх у позику своєму чоловікові, який за них придбав домоволодіння на Одещині.

В НАБУ наголосили, що ані депутатка, ані її чоловік у декларації за 2023 рік не зазначили дані про згаданий будинок і дві земельні ділянки.

У жовтні минулого року НАБУ і САП повідомили про підозру Кормишкіній через 20-мільйонні активи незрозумілого походження. Пізніше її взяли на поруки очільник фракції “Слуга народу” у парламенті Давид Арахамія та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У листопаді 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про відкриття справи щодо подарунків нардепці Аллахвердієвій.

Кормишкіна, більше відома за своїм дівочим прізвищем Аллахвердієва, від самого початку свого перебування в Раді потрапляла в малоприємні ситуації. Спочатку довкола неї спалахнув сексистський скандал за участю голови фракції “Слуга народу” Давида Арахамії та його тодішнього заступника Олександра Корнієнка, який назвав її “корабельною сосною”, “бабою робочою” і “взагалі красунею”.

Юрій Кормишкін

Рух Чесно пояснював, що Кормишкін був депутатом Миколаївської облради 5-8 скликань. Торік повідомив про дострокове складання депутатських повноважень у зв’язку зі здоров’ям. У 2025 отримав підозри по справі своєї дружини-депутатки.

Має агробізнес. Був пов’язаний з партією регіонів, пізніше – з партією “Наш край”. // LB.ua