Підрядника судитимуть за розкрадання ₴800 тис. на ремонті столичного Куренівського парку

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення коштів територіальної громади міста Києва у особливо великих розмірах.

Слідством встановлено, що між КО «Київзеленбуд» та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з капітального ремонту об’єктів благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

У подальшому, керівник підрядної організації, отримавши від підлеглих акти приймання виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи щодо підряду, достовірно знаючи про те, що вказана в них вартість використаних матеріалів і виробів є завищеною, діючи в інтересах власної фірми підписав указані документи та передав їх на виконання.

Згідно висновку комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. гривень.

Обвинувальний акт за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України скеровано до суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, раніше в межах цього ж провадження прокуратура повідомила про підозру заступнику генерального директора КО «Київзеленбуд» за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. На цей час посадовця оголошено в розшук. Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура