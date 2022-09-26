Погрожуючи насиллям, вимагав щомісячну плату за «кришування» – у Житомирі місцевому жителю повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у вимаганні передачі чужого майна, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства над потерпілим, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, а також встановлення, поширення в суспільстві злочинного впливу (ч.ч. 2, 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1 КК України).

Слідством установлено, що протизаконною діяльністю тривалий час, протягом вересня 2020 – травня 2022 роки займався житель Житомира, раніше судимий за насильницькі та корисливі злочини.

Здобувши повагу та авторитет серед осіб, схильних до скоєння правопорушень, дотримуючись так званих «злочинних звичаїв і традицій», розповсюджуючи свій кримінальний вплив, підозрюваний обіцяв потерпілим вирішувати будь-які конфліктні ситуації за систематичну оплату. У разі невиконання його умов погрожував та застосовував фізичне насилля.

Так, боячись за своє здоров’я та життя, двоє братів, житомиряни, протягом двох років щомісячно сплачували йому по 2 тис. грн кожний.

З інших потерпілих фігурант справи, також застосовуючи погрози, а то й вдаючись до побоїв, вимагав та одержував одноразові суми грошей – від 10 до 17 тис. грн. Загалом він «накришував» понад 120 тис. грн, частину з яких витрачав для матеріальної підтримки осіб, котрі відбувають покарання у виправних установах області.

Наразі підозрюваному застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Також накладено арешт на його автомобіль та 10 тис. грн, вилучених під час затримання.

Злочин викрито за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням Нацполіції в обалсті, яке проводить досудове розслідування.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури